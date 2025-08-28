Гигант электронной коммерции JD.com возглавил рейтинг 500 крупнейших компаний

Топ крупнейших частных организаций опубликовала Всекитайская федерация промышленности и коммерции

ШАНХАЙ, 28 августа. /ТАСС/. Китайская корпорация JD.com, занимающаяся электронной коммерцией, возглавила список 500 крупнейших частных компаний КНР 2025 года. Рейтинг опубликован Всекитайской федерацией промышленности и коммерции.

Общий доход JD.com в 2024 году составил 1,158 трлн юаней ($162 млрд). На втором и третьем месте в перечне крупнейших частных компаний расположились технологическая компания Alibaba и нефтехимический конгломерат Hengli. Согласно списку, их доходы составили 981,8 млрд юаней ($137 млрд) и 871,5 млрд юаней ($122 млрд) соответственно.

Для составления рейтинга Всекитайская федерация промышленности и торговли рассмотрела 6 379 частных компаний с операционной выручкой более 1 млрд юаней в 2024 году.