Власти Индии до конца 2025 года продлили освобождение импорта хлопка от пошлин

Так правительство страны старается увеличить доступность хлопка на фоне повышения торговых тарифов США

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Индии до конца года продлило освобождение импорта хлопка от таможенных пошлин на фоне повышения торговых тарифов США. Об этом сообщила информационная служба индийского правительства.

"Чтобы увеличить доступность хлопка для индийского текстильного сектора, правительство временно освободило хлопок от импортной пошлины с 19 августа 2025 года по 30 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. "В целях дальнейшей поддержки экспортеров правительство приняло решение продлить срок действия освобождения от импортной пошлины на хлопок с 30 сентября 2025 года до 31 декабря 2025 года", - указала служба.

Ранее отраслевые организации, в том числе Конфедерация индийской текстильной промышленности, призвали правительство отменить импортную пошлину на хлопок, которая составляет 11%. Они заявили, что это необходимо для повышения конкурентоспособности товаров местных производителей в связи с сильным ущербом, который нанесло текстильной и швейной промышленности Индии введение Соединенными Штатами 50-процентного тарифа на экспорт республики.

В 2024 году Индия экспортировала в США текстиль и одежду на сумму более $2 млрд, а в первой половине 2025 года - на $1 млрд.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, пошлины на импорт индийских товаров в США доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.