Свою продукцию представили производители кондитерских изделий, напитков, косметики, бакалеи, морепродуктов, мясной, сувенирной и ювелирной продукции

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылась в Пекине. Свою продукцию представили российские производители кондитерских изделий, напитков, косметики, бакалеи, морепродуктов, мясной, сувенирной продукции и ювелирных изделий.

Всего на мероприятии присутствовали стенды 20 компаний-экспортеров, в том числе производителя алкогольной продукции "Абрау Дюрсо", производителя макаронных изделий и муки "Макфа", концерна "Объединенные кондитеры" (входят "Красный октябрь" и "Рот Фронт"), Хотьковской фабрики резных художественных изделий, пивоваренной компании "Балтика" и Белевской пастилы.

"Это уже шестой по счету фестиваль, который Российский экспортный центр проводит в Китае за последние два года, он уже стал доброй традицией. Сегодняшнее событие особенное, поскольку фестиваль впервые проходит в столице Китайской народной республики, городе Пекин",- отметил посол РФ в Китае Игорь Моргулов, выступая на церемонии открытия.

В рамках церемонии открытия также состоялось выступление российской фигуристки Камилы Валиевой.