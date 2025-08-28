РЭЦ откроет магазин российской продукции в Пекине

Оригинальные российские товары будут ежедневно доступны потребителям Китая, сообщила гендиректор экспортного центра Вероника Никишина

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) откроет в Пекине первый розничный магазин российской продукции "Сделано в России". Об этом заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступая по видеосвязи на церемонии открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в китайской столице.

"Здесь, в Пекине мы откроем первый столичный розничный магазин "Сделано в России", где качественные, оригинальные российские товары будут доступны ежедневно", - отметила она.

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в Пекине с 28 по 30 августа. Свою продукцию представят российские производители кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, рыбной и мясной продукции, а также ювелирных и сувенирных изделий. Всего на мероприятии представлены стенды 20 компаний.