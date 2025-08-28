Глава компании Олег Белозеров сообщал, что холдинг осенью 2025 года планирует запустить 38 новых вагонов увеличенного габарита на маршруте Москва - Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) представили в Санкт-Петербурге пассажирский вагон увеличенного габарита, передает корреспондент ТАСС. Новый вагон холдинг показал в рамках международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо.

Вагоны габарита Т - купейный и штабной - увеличены на 73 см в длину и на 28 см в ширину по сравнению с существующим габаритом пассажирского вагона 1-ВМ. Это позволило РЖД предоставить больше мест пассажирам и повысить уровень их комфорта. В купейном вагоне 40 мест вместо 36, проход по салону шире. Помимо двух санузлов, в вагоне есть отдельная душевая, также в вагонах действует система покупейного регулирования температуры.

Кроме того, в вагоне габарита Т спальные места удобнее за счет увеличенных параметров: ширина полок на 3 см больше, верхняя полка длиннее на 16 см, а нижняя - на 6 см. Каждое купе также оборудовано розетками, выключателями света и сейфами. В столики рядом с нижними местами встроены беспроводные зарядки для смартфонов, а для пассажиров верхних полок предусмотрены индивидуальные откидные столики для планшетов и ноутбуков.

Одно из купе в вагоне выполнено в концепции "МАМА+". Для пассажиров с детьми дополнительно увеличена ширина спальных полок, а интерьер оформлен в ярких тонах. В штабных вагонах увеличенного габарита размещены два отдельных купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (сейчас такое купе одно), в санитарных комнатах есть специальное оборудование, а для посадки и высадки маломобильных пассажиров с низких платформ установлено подъемное устройство новой конструкции с повышенным уровнем надежности.

Вагоны габарита Т сейчас проходят обкатку на сети РЖД, а до конца года холдинг планирует закупить 38 таких вагонов. Глава РЖД Олег Белозеров сообщал, что холдинг осенью текущего года планирует запустить 38 новых вагонов увеличенного габарита на маршруте Москва - Санкт-Петербург.