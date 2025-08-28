The Economic Times: Индия намерена стимулировать экспорт текстиля в Россию

По словам генерального секретаря индийского Совета по содействию экспорту одежды Митилешвара Такура, текстильная промышленность республики является одной из отраслей, наиболее пострадавших от тарифов США

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Индия планирует внедрить специальные программы поддержки своего экспорта текстильных товаров в 40 стран мира, включая Россию. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на официальный источник.

Цель программ - увеличить экспорт текстиля после вступления в силу 27 августа 50-процентных пошлин США на импорт из Индии. "На каждом из этих 40 рынков будет применяться целевой подход, Индия намерена позиционировать себя как надежного поставщика качественной текстильной продукции и модной одежды", - заявил собеседник издания. Ведущую роль в реализации экспортных программ будут играть крупнейшие в республике кластеры производства текстильных товаров в рамках единой концепции "Бренд Индия".

В настоящее время Индия поставляет текстильную продукцию более чем 200 государств, но 40 стран-импортеров, включая Россию, страны Европы, Австралию, ОАЭ, Японию, играют ключевую роль в диверсификации рынков этих товаров. В совокупности они импортируют индийский текстиль и готовую одежду на сумму свыше $590 млрд. Увеличение экспорта текстиля позволит Индии нарастить свою долю на глобальном рынке этих товаров, которая сейчас составляет около 5-6%.

По словам генерального секретаря индийского Совета по содействию экспорту одежды (AEPC) Митилешвара Такура, текстильная промышленность республики является одной из национальных отраслей, наиболее пострадавших от увеличения тарифов США. "Пошлины в размере 50% фактически вытеснили индийскую текстильную промышленность с рынка США. Увеличение экспорта в 40 стран позволит нам минимизировать ущерб и диверсифицировать рынки", - сказал он.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Они вступили в силу 27 августа. Учитывая эти пошлины, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%. Президент Дональд Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.