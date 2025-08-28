На Камчатке реализуют около 11,5 тыс. субсидированных авиабилетов до Владивостока

Общий объем финансирования программы составляет более 148,5 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" запустил продажу субсидированных билетов между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком за 9 тыс. рублей в одну сторону. Всего в первом этапе субсидированной программы будет реализовано порядка 11,5 тыс. билетов по льготной цене, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Старт продаж вызвал ажиотажный спрос среди камчатцев. Пассажирам рекомендуется регулярно проверять наличие билетов. Всего 11,5 тысячи субсидированных авиабилетов во Владивосток планируется реализовать до конца года. Перевозки осуществляются "Аэрофлотом" и S7", - говорится в сообщении.

Общий объем финансирования программы - более 148,5 млн рублей. На первом этапе программа будет действовать до 30 ноября 2025 года. Совершить субсидированный перелет можно с сентября 2025 года.

В настоящий момент стоимость перелета с Камчатки до Владивостока летом иногда превышает 40 тыс. рублей в одну сторону. Для сравнения улететь в Москву и обратно по субсидированному тарифу стоит 28 тыс. рублей.