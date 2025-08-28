Двигатели ТВ7-117СТ-01 наработали более 2 тыс. часов, сообщили в Ростехе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Опытные самолеты Ил-114-300 выполнили свыше 250 полетов в рамках сертификационных летных испытаний, в ходе которых установленные на лайнерах новые двигатели ТВ7-117СТ-01 наработали более 2 тыс. часов. Об этом госкорпорация "Ростех" сообщила в Telegram-канале.

"Турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ-01 нашей ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация - прим. ТАСС) наработали уже более двух тысяч часов на самолетах Ил-114-300 в рамках сертификационных летных испытаний. Опытные машины выполнили более 250 полетов", - говорится в сообщении.

Самолеты Ил-114 создаются в кооперации с ведущими российскими разработчиками и производителями под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) и включают только отечественные системы и оборудование.

"Сейчас машины Ил-114-300 продолжают полеты по программе сертификационных испытаний. На них тестируется отечественное оборудование и агрегаты, большинство из которых произведено широкой кооперацией предприятий Ростеха. Новый региональный самолет летает на отечественных турбовинтовых двигателях ТВ7-117СТ-01. Силовая установка, состоящая из двух таких изделий, по ряду характеристик превосходит зарубежные аналоги", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко.

По его словам, полученные в ходе испытаний результаты подтвердили надежность, экономичность и эффективность силовых установок, одновременно специалисты "ОДК-Климов" продолжают совершенствовать конструкцию и программное обеспечение ТВ7-117СТ-01. "Все делается для того, чтобы уже в самое ближайшее время на региональные авиалинии вышли комфортные и надежные отечественные самолеты", - отметил Евтушенко.

Ил-114-300 создается по поручению президента России Владимира Путина, подчеркнули в Ростехе. Самолет заменит Ан-24, ATR-42/72, Bombardier Q-300, CRJ-100/200 на местных авиалиниях, что улучшит транспортную связанность регионов страны. В нем улучшены летно-технические характеристики, увеличено применение композиционных материалов, установлен новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс.