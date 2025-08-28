РЖД представили макет нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник"

Он предназначен для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог с гибким пассажиропотоком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) представили макет элемента салона нового двухэтажного скоростного поезда "Буревестник" и новый пригородный дизель-поезд с технологией push-pull, передает корреспондент ТАСС. Новинки холдинг показал в рамках Международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо.

Как следует из представленных материалов, запуск "Буревестника" по маршруту Нижний Новгород - Москва запланирован на 3 декабря 2025 года. Время в пути составит 4 часа 25 минут. Поезд имеет 15 вагонов и 1 190 мест. Каждое место оборудовано розетками и USB-разъемами, кнопкой вызова проводника и индивидуальным освещением.

В поезде будет работать информационно-развлекательная система "Попутчик", которая дает доступ к кинофильмам, прессе, аудиокнигам и музыкальным произведениям. Через систему также можно будет заказывать блюда из вагона-ресторана.

Первый пригородный дизель-поезд ДП2Д с новой для РФ технологией push-pull состоит из тепловоза ТЭП70БС, а также головного и немоторных вагонов электропоезда. Управление поездом может осуществляться из кабины локомотива и из головного вагона электропоезда - в зависимости от направления движения. Конструкционная скорость - 120 км/ч.

Поезд предназначен для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог с гибким пассажиропотоком.

Новый пригородный поезд может быть сформирован в разных вариантах: к локомотиву можно присоединить от двух до шести вагонов. В шестивагонном составе ДП2Д - 636 стандартных сидячих мест и два места для проезда пассажиров в кресле-коляске. Вагоны поезда отличаются повышенным уровнем комфорта, они оснащены системой климат-контроля и удобными креслами с USB-разъемами для зарядки гаджетов. Также в новом поезде предусмотрены места для провоза крупногабаритного багажа и велосипедов, подъемник и крепления для инвалидных колясок, просторный санузел, адаптированный для маломобильных пассажиров и т. д.