Законопроекты против патентных "троллей" подготовят до конца 2025 года

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Законопроекты, которые помогут бороться с патентным "троллингом", будут подготовлены до конца текущего года. Об этом в рамках форума "Технопром-2025" в Новосибирске сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.

Патентный "тролль" - физическое или юридическое лицо, специализирующееся на приобретении патентов не с целью исспользования, а для предъявления исков компаниям, якобы нарушающим исключительные права. Патентные "тролли" предпочитают называть себя патентными холдингами или патентными дилерами.

"Сегодня [есть] вопрос, связанный с наболевшей темой, темой "троллинга", патентного "троллинга", с которой сталкиваются и мелкие компании, и крупные компании. С ней мы предлагаем тоже бороться совместными усилиями. В течение уже этого года подготовим соответствующие законопроекты", - сказал Зубов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках сессии форума в свою очередь отметил, что поддержка разработчиков органами власти, что просто необходимо в современном мире, находится на высоком уровне в Новосибирской области. "Мы оказываем поддержку, финансовую поддержку, налоговые преференции проектам, в результате чего складываются кооперационные цепочки между нашими исследователями и реальным сектором экономики", - добавил он.

