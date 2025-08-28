По информации Reuters, венгерская нефтяная компания MOL подтвердила возобновление поставок по нефтепроводу

БРАТИСЛАВА, 28 августа. /ТАСС/. Подача нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию, который на прошлой неделе подвергся нападению Украины, возобновлена. Об этом сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

"Подача нефти в Словакии по трубопроводу "Дружба" восстановлена! Надеюсь, прокачка останется стабильной и атак на энергетическую инфраструктуру больше не будет", - говорится в сообщении министра в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации агентства Reuters, венгерская нефтяная компания MOL в электронном письме подтвердила возобновление поставок по нефтепроводу.

Словакия вечером 21 августа перестала получать нефть по "Дружбе" после атаки ВСУ на инфраструктуру трубопровода. Словацкие СМИ отмечают, что из поступающей по "Дружбе" нефти в Словакии производится дизельное топливо, которое поставляется, в частности, на Украину. Словацкий экспорт обеспечивает в этой стране 10% месячного потребления дизтоплива.

Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар призвал представителей руководства Украины воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба". Он в течение последних дней обсудил по телефону ситуацию с трубопроводом, по которому республика получает нефть, с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и вице-премьером правительства этой страны Тарасом Качкой и отметил, что удары ВСУ по "Дружбе" наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине.