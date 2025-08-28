Технологию протестируют на одном из действующих маршрутов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) с Минцифры и Минтрансом всесторонне прорабатывают посадку пассажиров в поезд по биометрии, сообщил журналистам замглавы РЖД Евгений Чаркин в кулуарах Международного железнодорожного салона "Pro // Движение. Экспо".

Чаркин отметил, что после урегулирования всех вопросов, РЖД протестируют технологию на одном из действующих маршрутов. После получения результатов холдинг примет решение о ее дальнейшем масштабировании.

"Постановление запускает процесс внедрения этого инновационного решения на железнодорожном транспорте. Сейчас идет всесторонняя проработка вопроса - совместно с Минцифры РФ и Минтрансом России готовится необходимая нормативная база (законодательная и внутренняя для холдинга), создается техническое решение для железнодорожной отрасли", - сказал он.

Как уточнил Чаркин, для идентификации пассажиров будут использоваться: Единая биометрическая система - государственная цифровая платформа для сбора, хранения и использования биометрических данных граждан и Единая система идентификации и аутентификации - государственная платформа для санкционированного доступа к информации в государственных информационных и иных системах.

"Важно отметить: посадка в поезд по биометрии - это все же дополнительная опция, паспорт в поездке все равно необходимо иметь при себе", - отметил он.

С 1 сентября 2025 года в РФ можно будет применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются.