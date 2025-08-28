Рынок акций РФ на открытии основной торговой сессии растет

Индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 0,19%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост индекса Мосбиржи на 0,19%, до 2 916,87 пункта, индекс РТС рос также на 0,19% - до 1 142,28 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи рос на 2,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,2525 рубля.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 913,1 пункта (+0,06%), индекс РТС составлял 1 140,81 пункта (+0,06%). Юань замедлил рост и составлял 11,2395 рубля (+0,95 копеек).