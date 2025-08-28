В регионе с 1 сентября вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя в многоквартирных домах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 1,4 тыс. магазинов, расположенных во дворах и торгующих слабоалкогольной продукцией, насчитывается в Московской области, из них 45% уже завершили продажу алкоголя перед вступлением с силу закона о запрете работы алкомаркетов во дворах Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Под действие закона попадут около 2,9 тыс. торговых объектов. Из них порядка 1,5 тыс. имеют лицензию, при этом треть составляют специализированные алкомаркеты, и более 1,4 тыс. объектов без лицензии, где продавались слабоалкогольные напитки. Однако свыше 45% нелицензированных точек уже прекратили торговлю алкоголем еще в ходе проверок. Контрольные мероприятия проводятся министерством совместно с сотрудниками администраций муниципалитетов и УВД по Московской области на постоянной основе", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что с 1 сентября в Подмосковье вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя в многоквартирных домах. Магазины, входы и выходы из которых расположены со стороны внутренних дворов, не смогут торговать спиртным. Исключение составят только торговые объекты, входы в которые находятся со стороны улицы и не дальше 30 м от края проезжей части, либо в пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам.

Кроме того, дополнительно закон вводит ограничения на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00 при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов. Ранее эта норма действовала в России только для магазинов, теперь она распространяется и на общепит в Подмосковье.