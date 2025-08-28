Она составила 3,9 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ретейлера Fix Price по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии снизилась на 56% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года - до 3,9 млрд рублей, сообщает компания.

Выручка за отчетный период выросла на 4,5% и составила 148,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 17,8% - до 16,4 млрд рублей. Капитальные затраты в первом полугодии увеличились до 4,4 млрд рублей по сравнению с 2,3 млрд рублей в 2024 году, что в основном связано с инвестициями в строительство нового распределительного центра в Казани и открытием новых магазинов.

Сопоставимые (LFL) продажи компании в первом полугодии выросли на 1,2% к аналогичному периоду 2024 года. За отчетный период сеть ретейлера увеличилась на 300 магазинов. По состоянию на 30 июня 2025 года общее количество магазинов сети достигло 7 417 (+11% год к году). За первое полугодие торговая площадь Fix Price увеличилась на 66 025 кв. м и на конец периода составила 1 605 463 кв. м.

О компании

ПАО "Фикс прайс" - российская сеть магазинов фиксированных цен. На 30 июня 2025 года сеть насчитывала 7 417 магазинов в России и других странах, в каждом из которых представлены около 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и крупных брендов. На 30 июня 2025 года компания управляла 12 распределительными центрами и работала в 81 регионе России и на территории семи других стран. В 2024 году выручка компании составила 300,3 млрд рублей, EBITDA - 45,9 млрд рублей, чистая прибыль - 21,4 млрд рублей в соответствии с МСФО.