Президент Франции подчеркнул, что у ЕС большой дефицит торгового баланса с Вашингтоном в сфере услуг и сообществу "нужно сосредоточиться на этом"

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС должен рассмотреть возможность применения ответных мер против цифрового сектора США после критики американским президентом Дональдом Трампом закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, глава Франции на заседании кабинета министров 27 августа отметил, что Европа "не должна исключать возможность ознакомиться с цифровым сектором" США. По словам неназванного французского чиновника, Макрон подчеркнул, что у ЕС "большой дефицит торгового баланса с США" в сфере услуг и что сообществу "нужно сосредоточиться на этом".

Ожидается, что президент Франции поднимет этот вопрос на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 28 августа.

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести дополнительные пошлины на товары из тех стран, чьи цифровые правила, по его мнению, дискриминируют американские компании. Помимо этого, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа обсуждает возможность введения санкций против Европейского союза или представителей европейских стран из-за DSA.

Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над 19 платформами, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими. Если компании не будут соблюдать закон, то им грозит штраф до 6% глобальной выручки.