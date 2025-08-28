Всего для первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется использовать больше 160 тыс. тонн рельсовой продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) получили первую партию рельсов "Евраза" для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил холдинг.

"РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Из Новокузнецка 7 тыс. тонн эксклюзивной продукции "Евраза" доставили на станцию Предпортовая в Санкт-Петербурге. Здесь на рельсосварочном предприятии группы "Синара" 100-метровые рельсы будут сваривать в 800-метровые плети", - говорится в сообщении.

Доставлять к месту укладки рельсы будут на специальном железнодорожном транспорте. Всего для первого этапа ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируется использовать больше 160 тыс. тонн рельсовой продукции, уточнили в РЖД.

О магистрали

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории 6 субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.