Любой, кто посягнет на энергетическую безопасность и суверенитет страны, должен ожидать последствий, заявил глава МИД республики Петер Сийярто

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что правительство страны приняло решение запретить въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считают ответственным за атаку на нефтепровод "Дружба", в связи с посягательством на суверенитет Венгрии.

Он не уточнил, кому именно будет выдан запрет.

"Любой, кто посягнет на нашу энергетическую безопасность и суверенитет, должен ожидать последствий. Этот раз не исключение", - приводит заявление Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтан Ковач в X.