Всего в городе работает больше 350 предприятий пищевой отрасли, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рост оборота пищевой промышленности в Москве вырос в I полугодии 2025 года составил 15,5%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"За первые шесть месяцев вырос оборот пищевой промышленности Москвы. Выручка компаний - 468 млрд рублей, что больше на 15,5% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом прошлого года. В тройке лидеров: предприятия мясной промышленности (102,1 млрд рублей); заводы, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (68,1 млрд рублей); производители напитков (55,9 млрд рублей)", - написал мэр.

Он добавил, что всего в городе работает больше 350 предприятий пищевой отрасли. Это одно из ведущих направлений столичной промышленности, которое активно развивается в последние годы.

"Предприятия наращивают производственные мощности и внедряют современные технологии. Так, в ТиНАО формируется масштабный пищевой кластер. На его территории разместятся предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд", - добавил Собянин.

По его словам, московский пищепром не только закрывает потребности горожан. "Благодаря помощи Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиций "Моспром" со вкусом столичного хлеба, пирожных, напитков и других продуктов питания познакомились жители других стран. По итогам первого полугодия 2025 года предприятия, производства которых локализованы в Москве, нарастили экспорт пищевой продукции на 19%", - заключил мэр.