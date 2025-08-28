Регламентация структуры заявлений, экспертных заключений, обеспечивающая полноту, достоверность и прозрачность предоставляемой информации, ускорит взаимодействие с органами исполнительной власти, считают в службе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. ФАС предлагает установить единую структуру тарифной заявки в системе ФГИС "Тариф", сообщила пресс-служба ведомства. Служба разработала проект постановления, направленный на унификацию и цифровизацию процесса подачи заявлений об установлении тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и экспертных заключений.

"Основные положения проекта постановления устанавливают единую структуру заявления и экспертного заключения в соответствии с действующими нормами. Эти документы будут формироваться и направляться в электронной форме через ФГИС "Тариф", - пояснили в ФАС.

В службе полагают, что регламентация структуры заявлений, экспертных заключений, обеспечивающая полноту, достоверность и прозрачность предоставляемой информации, ускорит взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере тарифного регулирования.

"При этом переход на цифровой формат подачи заявлений сократит сроки их рассмотрения регулирующими органами и минимизирует необходимость направления дополнительных запросов", - отметили в ФАС.

По мнению ведомства, принятие постановления создаст предпосылки для более эффективной работы как регулируемых организаций, так и регулирующих органов.