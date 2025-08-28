Посетители ПВЗ смогут поддержать подопечных проверенных фондов через QR-код на сертификаты пожертвований или отправить помощь нуждающимся, воспользовавшись специальным контейнером

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Программа "Пункты добрых дел", благодаря которой покупатели могут поддержать нуждающихся, будет доступна для реализации во всех пунктах выдачи Ozon. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня в стране 75 тыс. пунктов выдачи Ozon, и у каждого из них появится возможность интегрировать новый инструмент", - отметил директор по последней миле Ozon Никита Шурпа.

Посетители пунктов выдачи смогут поддержать подопечных проверенных фондов через QR-код на сертификаты пожертвований или отправить гуманитарную помощь нуждающимся, воспользовавшись специальным контейнером.

Узнать точки, где действует программа, можно будет по стикерам на дверях - "Пункт добрых дел".

Согласно исследованию Ozon, молодежь в возрасте от 18 до 35 лет предлагает ПВЗ активнее включаться в благотворительность. Менеджер "Ozon Заботы" поможет предпринимателям выбрать фонд-партнер и разъяснит все нюансы.

Пилот проекта в Москве и Подмосковье показал успешность формата: в 13 ПВЗ собрали более 70 тонн вещей для нуждающихся и на переработку.