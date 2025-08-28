По данным агентства, председатель КНР Си Цзиньпин в марте якобы направил индийскому президенту Драупади Мурму "секретное" письмо, чтобы "прощупать почву" относительно возможности улучшения отношений двух стран

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Китай и Индия начали делать первые шаги к налаживанию отношений весной, когда президент США Дональд Трамп инициировал торговый конфликт с Пекином и другими странами мира, введя пошлины на импортные товары. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного индийского госслужащего.

По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин в марте якобы направил президенту Индии Драупади Мурму "секретное" письмо, чтобы "прощупать почву" относительно возможности улучшить отношения двух стран. В нем китайский лидер выразил обеспокоенность, что новые торговые соглашения США с другими странами могут нанести урон интересам Пекина, а также якобы назвал в нем регионального чиновника, который будет отвечать за выстраивание диалога между двумя странами.

В июне уже правительство Индии начало прилагать более активные усилия для улучшения отношений с Китаем, сказал собеседник агентства. Атмосфера в торговых переговорах Дели и Вашингтона тогда начала становиться все более напряженной, кроме того, индийские политики и чиновники были недовольны заявлениями Трампа о том, что якобы он смог добиться прекращения боевых действий между Индией и Пакистаном в начале мая.

Процесс восстановления отношений двух стран ускорился в августе на фоне кризиса в индийско-американских связях из-за введения Трампом пошлин на индийские товары размером в 50%, такое повышение американский президент оправдал тем, что Индия закупает российскую нефть. Теперь Дели и Пекин готовятся к возобновлению прямого авиасообщения, а премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет отправится с визитом в Китай.

"Трамп действительно великий миротворец - он заслуживает всех похвал за начавшееся сближение между Дели и Пекином. Он единолично проделал это, действуя в отношении Индии, словно она была бы врагом [США]", - сказал агентству бывший американский дипломат Эшли Теллис, работавший в посольстве США в Нью-Дели.

Агентство отмечает, что в обеих странах тем не менее сохраняется скептицизм в отношении друг друга, поскольку по-прежнему существуют многочисленные разногласия, в том числе Дели обеспокоен тесными отношениями Китая с Пакистаном, Пекин недоволен деятельностью проживающего в Индии Далай-ламы. Другой бывший американский дипломат Джереми Чан считает, что отношения двух стран будут налаживаться постепенно. "Отношения Китая и Индии, бесспорно, находятся на позитивной траектории, но пока они лишь восполняют понесенные потери. Продвинуться значительно дальше будет более сложной задачей", - сказал он.