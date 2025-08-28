При движении по заданному маршруту железнодорожный подвижной состав сканирует пространство радарным и лидарным зрением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" в рамках Международного железнодорожного салона PRO//Движение.Экспо впервые представили в виде интерактивного макета проект тренажера по беспилотному движению на БАМе, передает корреспондент ТАСС.

Также компания показала макет презентации системы беспилотного движения на БАМе.

"Один из знаковых инновационных проектов - автоматизация управления железнодорожным подвижным составом, которая планируется к внедрению на БАМе", - говорится в материалах РЖД.

"При движении по заданному маршруту высокоавтоматизированный железнодорожный подвижной состав сканирует пространство радарным и лидарным зрением, определяет и идентифицирует окружающие объекты, проводит комплексную аналитику свободности пути, габариты приближенных строений, объектов инфраструктуры, принимая интеллектуальные решения в соответствии с поездной обстановкой, гарантируя максимальную безопасность и эффективность перевозочного процесса", - отмечается в материалах.

Комплекс демонстрирует технические возможности автоматизации управления по сценариям, является платформой обучения в виртуальной среде и исследования перспектив применения беспилотного подвижного состава в условиях БАМа.