Ростехнадзор вновь приостановил добычу в одной из лав на шахте "Березовская" в Кузбассе

Работа приостановлена на 90 суток

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора в четвертый раз за три месяца приостановило выемку угля в лаве № 49 пласта XXVI на шахте "Березовская" (УК "Северный Кузбасс"), сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: 21 августа 2025 года на выемку угля в лаве № 49 пласта XXVI АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" шахта "Березовская" за превышение допустимой концентрации метана; эксплуатацию автоматизированных систем локализации взрывов, не прошедших плановое техническое обслуживание; замену огнетушащего порошка, измерительных приборов безопасности, не прошедших поверку, и их эксплуатацию в неисправном состоянии; за несоблюдение требований документации по проведению и креплению горной выработки; невыполнение требований проектных решений в части проветривания горной выработки; отсутствие свободного прохода в горной выработке; нарушение взрывобезопасности электрооборудования. Решение суда - 90 суток", - написал Виль.

В мае работы в данной лаве приостанавливались из-за невыполнения комплекса мер по предотвращению внезапных выбросов угля и газа на участке угольного пласта с установленной категорией "опасно". 22 июля работы приостанавливались из-за превышения допустимой концентрации метана в горной выработке, 28 июля - из-за невыполнения комплекса мер по предотвращению внезапных выбросов угля и газа на участке угольного пласта с установленной прогнозом категорией "опасно".

Угольная компания "Северный Кузбасс" осуществляет добычу каменного угля на шахтах "Березовская" и "Первомайская" в Кемеровской области и является основным производителем угля марки "К" в регионе.