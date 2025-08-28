Лукашенко потребовал, чтобы в бывших McDonald's не было "американской гадости"

Президент Белоруссии призвал,чтобы в ресторанах быстрого питания Mak.by готовили только из местных продуктов

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Могилевскую область потребовал, чтобы блюда в ресторанах быстрого питания Mak.by (бывшая сеть McDonald's) с октября готовились только из местных продуктов, без "американской гадости".

"Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете", - процитировал президента близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

По его данным, лидеру страны доложили, что с августа весь картофель в Mak.by поставляется из Толочина в Витебской области.

Рестораны бывшей сети McDonald's в Белоруссии перешли на бренд Mak.by в апреле 2023 года.