МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ретейлера Henderson, управляющего сетью салонов мужской одежды и обуви в России, за первое полугодие 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 33% и составила 964 млн рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Рентабельность по чистой прибыли ретейлера составила 8,9%. Выручка Henderson повысилась на 17%, до 10,8 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 3% год к году и составил 3,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам первого полугодия 2025 года составила 33,6%.

О компании

Henderson - одна из ведущих в России сетей магазинов мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Сегодня Henderson управляет 167 собственными магазинами, расположенными в 67 городах России. Осенью 2022 года бренд вышел на международный рынок и открыл два салона в Армении по системе международного франчайзинга. В июне 2024 года открылся третий салон в Ереване.