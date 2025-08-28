Эксперт Массух: на рынке РФ начала превалировать доля российских IT-компаний

По итогам 2024 года объем выручки таких компаний составил 4,23 трлн рублей, тогда как годом ранее он составлял 2,84 трлн рублей, отметил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Доля российских IT-компаний начала превалировать на рынке Российской Федерации, а по данным на 2024 год общий объем выручки этих компаний составил 4,23 трлн рублей. Об этом в рамках в рамках XII международного форума технологического развития "Технопром-2025" сообщил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

"Надо сказать, что в абсолютном выражении рынок растет, но доля российских компаний с 2022 года начала превалировать. Сейчас если говорить про деньги, направляемые на закупку российских технологий (компьютеров, программного обеспечения), они близки к 90-95% от [общего] объема закупок. Но вместе с тем объем использования зарубежного ПО, зарубежных аппаратных частей, оставляет желать лучшего, потому что он еле переваливает 50%, по некоторым оценкам и недотягивает", - сказал он.

Согласно данным презентации Массуха, по итогам 2024 года объем выручки российских IT-компаний составил 4,23 трлн рублей, годом ранее он составлял 2,84 трлн рублей, а 2022 году - 1,95 трлн рублей.

По словам эксперта, IT-отрасль была одним из приоритетов для стран Запада при введении санкций против РФ. Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрея Травникова, в регионе в 2022 году активизировали работу в части импортозамещения - и при разработке программных продуктов, и при создании важных технологических компонентов для IT-отрасли.

"Но и сегодня эта тема для нас актуальна, потому что мы не полностью импортозаместились с одной стороны, с другой стороны в этом году бюджетные возможности уже не такие - мы испытываем ограничения. И очень важно от профессионалов услышать информацию, подсказки, и более четко расставить приоритет", - сказал губернатор.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.