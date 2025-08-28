"Волга-Днепр" рассматривает разные варианты дальнейшего существования компании

Компания активно готовится к высокому грузовому сезону в ответ на ожидания со стороны заказчиков и рынка

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" изучает разные варианты существования компании, заявил гендиректор перевозчика Игорь Аксенов.

"С 2022 года транспортная отрасль подвергается беспрецедентному санкционному давлению, которое не может не сказываться на деятельности крупнейших игроков. Для сохранения уникального флота, а самое главное - компетентных, опытных и квалифицированных специалистов, мы рассматриваем различные варианты для дальнейшего существования и развития компании", приводятся в сообщении компании слова Аксенова.

Он отметил, что за 35 лет работы компания сталкивалась с различными кризисными ситуациями и проблемами. "Но руководство компании совместно с командой всегда находили решения, чтобы продолжать предоставлять качественные и востребованные на рынке услуги по перевозке различных типов грузов. В том числе в рамках различных партнерств и сотрудничества", - цитирует пресс-служба Аксенова.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что основатель "Волга-Днепр" Алексей Исайкин сообщил сотрудникам о вероятной передаче бизнеса государству.

Тем не менее, как говорится в сообщении, перевозчик активно готовится к высокому грузовому сезону в ответ на ожидания со стороны заказчиков и рынка. В частности, 13 сентября авиакомпания вводит дополнительную частоту на регулярном направлении по маршруту Чжэнчжоу - Москва, теперь будет выполнять рейсы три раза в неделю. "Волга-Днепр" также сохраняет в расписании регулярное направление из Мумбая (Индия) и Урумчи (Китай).

Как отмечает "Волга-Днепр", приоритетным в компании остается поддержание летной годности транспортных самолетов - Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД.

Авиакомпания "Волга-Днепр" предоставляет услуги по доставке грузов, а также услуги в области страхования, технического обслуживания и ремонта авиационной техники, траковой доставки и обучении.