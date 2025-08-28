Срок действия исключительного права на него истечет 28 декабря 2027 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Японская игровая корпорация Konami подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака серии видеоигр Silent Hill, следует из данных службы.

Заявка была подана 26 августа 2025 года из Японии. Товарный знак регистрируется по трем классам (№ 9, 28, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых продажа компьютерных программ, программного обеспечения, видео- и аудиозаписей, игр для аркадных автоматов, приставок, настольных и карточных игр, а также предоставление онлайн-услуг.

Из базы Роспатента следует, что японская корпорация с декабря 2008 года владеет одним товарным знаком Silent Hill. Срок действия исключительного права на него истечет 28 декабря 2027 года.

Konami - японская видеоигровая корпорация, основанная в 1969 году в Осаке. Изначально компания занималась ремонтом музыкальных автоматов, но затем стала крупным разработчиком и издателем видеоигр (серии Metal Gear, Castlevania, Silent Hill).

Silent Hill - серия видеоигр в жанре survival-horror, включающая семь основных частей, а также несколько ремейков, спин-оффов и фильмов. Франшиза приобрела огромную популярность и считается одной из самых известных в индустрии хорроров.