Sennheiser ликвидирует юрлицо в России

В 2024 году у производителя звукозаписывающего оборудования и портативной электроники в РФ был чистый убыток в размере 44,8 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Производитель звукозаписывающего оборудования и портативной электроники Sennheiser собрался ликвидировать свое юридическое лицо в России, следует из его публикации на портале "Федресурс".

Решение принято 26 августа. В российском представительстве уже назначен ликвидатор.

Sennheiser в 2023-2024 гг. продумывал "альтернативные" способы поставки продукции в Россию, следовало из его отчетностей, которые анализировал ТАСС. Тем не менее, поставки и продажи оставались приостановленными. В 2024 году у Sennheiser в России был чистый убыток в размере 44,8 млн рублей.

В документации ранее производитель отмечал высокий спрос на свою продукцию в РФ и рассчитывал, что это позволит реализовать оборудование с достаточной прибыльностью.

Глобальный Sennheiser производит наушники, микрофоны, студийные мониторы, технологии для конференц-связи, капсюли для микрофонов и наушников. Часть из этих продуктов создается на основном заводе в немецкой общине Ведемарк. Другие заводы расположены в Ирландии, США и Румынии. Sennheiser также владеет несколькими исследовательскими лабораториями.