Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова отказалась говорить, что комиссия призывает Украину воздерживаться от ударов по нему

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Представитель Еврокомиссии назвала нефтепровод "Дружба" важным объектом для энергобезопасности Евросоюза, однако отказалась прямо говорить, что ЕК призывает Украину воздерживаться от ударов по нему.

Отвечая на вопрос, призывала ли Еврокомиссия Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба", представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова заявила : "Еврокомиссия находится в контакте с украинской стороной и призывает все стороны конфликта обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры".

Она отметила, что этот нефтепровод "является важным объектом для энергобезопасности ЕС", но подчеркнула, что, по оценкам Еврокомиссии, удары по "Дружбе" не повлияли на энергобезопасность Евросоюза.