МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Около 12 тыс. пассажиров планируется перевезти в 2025 году по Волге на судах "Валдай" в Саратовской области, в 2026 году - 70 тыс. Об этом доложил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

Спустя 30 лет при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области был возрожден пассажирский скоростной флот, возобновились речные пассажирские перевозки.

"Уже в этом году мы планируем перевезти 12 тыс. пассажиров, а в 2026-м - 70 тыс. пассажиров. Для нас это очень важно, потому что длина Волги в Саратовской области - 400 км. Такая возможность появилась у людей", - сказал глава региона.

По его словам, в Саратовскую область уже поступило второе судно. Третье и четвертое ожидаются в декабре этого года, а пятое - в 2026 году. Одно такое судно перевозит 45 пассажиров, движется со скоростью 65 км/ч. Путь следования соединяет три крупных города - Балаково, Энгельс, Саратов. Время в пути составляет 3 часа 50 минут.

"Но есть еще ряд проблем, связанных с тем, что не всю акваторию мы охватили, там требуются суда большей вместимости и более тяжелые, но с правительством сейчас работаем", - добавил Бусаргин, пояснив, что для этого необходимы "Метеоры". Сейчас ведутся соответствующие переговоры.