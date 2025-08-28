Запускать первые серийные спутники "Бюро 1440" начнут уже в 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Низкоорбитальную спутниковую группировку "Бюро 1440" (входит в "ИКС холдинг") планируется использовать для обеспечения связью и развития технологий беспилотного движения на Байкало-Амурской магистрали в будущем. Уже сейчас на орбите находятся шесть экспериментальных спутников, первые серийные спутники будут запущены в конце года, сообщил журналистам директор Проектно-конструкторского бюро локомотивного хозяйства "Российских железных дорог" (РЖД) Юрий Попов в кулуарах Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

"Серийные спутники "Бюро 1440" начнет запускать уже в этом году. Сейчас на орбите находятся шесть тестовых спутников, и планируется запуск первых серийных спутников", - сказал Попов.

По его словам, в РЖД отработан ряд технологий, позволяющих эксплуатировать подвижной состав в беспилотном движении. В перспективе в развитие этого комплексного проекта с учетом развития опорных технологий обеспечения цифровой высокоскоростной связью становится возможным внедрение беспилотных технологий на различных полигонах железных дорог России.

Как пример существующих технологий в рамках салона был показан пульт дистанционного управления реальными локомотивами на станциях Лужская и Челябинск-Главный, а также представлен макет разрабатываемой комплексной системы беспилотного вождения грузовых поездов на БАМе с использованием цифровой высокоскоростной связи, системы "автомашинист", технического зрения и технологий виртуальной сцепки.