Мониторинг регионов с высокими рисками недобросовестных действий всех участников страховой деятельности необходим для совершенствования системы безопасности страхового рынка, отметил председатель Союза пользователей цифровых платформ АНО "Цифровой мир" Валерий Корнеев

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Союз пользователей цифровых платформ АНО "Цифровой мир" направил обращение председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, а также главе правительству РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагается убрать из порядка определения территориального коэффициента при расчете стоимости ОСАГО показатель риска недобросовестных действий, как нарушающий право граждан на равенство перед законом. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"В связи с вашим предложением изменить порядок определения территориального коэффициента при расчете стоимости ОСАГО, а именно учета в нем данных по действиям страховых мошенников, считаем необходимым заявить, что данный порядок будет ущемлять права добросовестных автомобилистов, проживающих в регионах, где наблюдается высокий риск недобросовестных действий. В частности, автомобилистов Республики Ингушетия и Новосибирской области. Для 8 территорий, расположенных в этих регионах, предлагается установить повышенное значение территориального коэффициента", - говорится в тексте обращения к Набиуллиной, подписанном председателем Союза пользователей цифровых платформ АНО "Цифровой мир" Валерием Корнеевым.

Несомненно, что мониторинг регионов с высокими рисками недобросовестных действий всех участников страховой деятельности необходим для совершенствования системы безопасности страхового рынка, но его следствием должно стать выявление мошеннических схем и борьба с ними, а никак не увеличение стоимости платы за ОСАГО для всех водителей региона, говорится в документе. Введение предлагаемого порядка приведет к тому, что страховые компании потеряют заинтересованность в совершенствовании закона и усилении собственных систем безопасности, ведь все их потери будут компенсированы дополнительными деньгами добропорядочных водителей, полагает Корнеев.

"В связи с этим прошу убрать из порядка определения территориального коэффициента при расчете стоимости ОСАГО показатель риска недобросовестных действий, как нарушающий право граждан на равенство перед законом. Также прошу проинформировать о действиях ЦБ, направленных на борьбу с мошенническими схемами в ОСАГО", - говорится в тексте письма.

Ранее Банк России предложил изменить порядок определения территориального коэффициента и рассчитывать стоимость ОСАГО в зависимости от уровня рисков мошенничества в регионе.