Эти деньги планируется направить на строительство новой аварийно-спасательной станции, современные магистральную и рулежные дорожки, дооснащение очистных сооружений

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Архангельская область получила 3,8 млрд рублей на продолжение модернизации аэропорта Архангельска, сообщил в своем послании Архангельскому областному собранию губернатор Александр Цыбульский.

"Правительство РФ поддержало продолжение модернизации аэропорта Архангельск, которую мы последовательно реализуем с 2023 года. Мы получили на эти цели дополнительно 3,8 млрд рублей и сможем построить новую аварийно-спасательную станцию, современные магистральную и рулежные дорожки, а также дооснастить существующие очистные сооружения", - сказал глава региона.

По словам губернатора, это позволит значительно повысить эффективность работы аэропорта.

В аэропорту Архангельска за последние годы была построена новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,5 км, созданы новые терминалы, модернизирована вспомогательная инфраструктура.

Для развития внутренних перевозок в регионе вторым Архангельским объединенным авиаотрядом в ближайшие годы будут приобретены три вертолета Ми-8МТВ-1, а также рассматривается вопрос приобретения пассажирского Ил-114-300 для выполнения прямых пассажирских и грузовых рейсов в труднодоступные районы области.