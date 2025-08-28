В Банке России сообщили, что средний чек составил 770 рублей против 774 рублей тремя месяцами ранее

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Биоэквайринг в России в II квартале применялся в 11 раз чаще, чем за аналогичный период 2024 года, и в 1,5 раза чаще по сранвнению с I кварталом. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Всего в II квартале этого года биоэквайрингом воспользовались около 60 млн раз, оплатив товары и услуги на сумму около 45 млрд рублей. Количество платежей стало в 1,5 раза больше, чем в I квартале 2025 года, и в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек операции составил 770 рублей в апреле - июне 2025 года против 774 рублей 3 месяцами ранее", - говорится в материалах ЦБ.

Регулятор также сообщил, что средний чек составил 770 рублей против 774 рублей тремя месяцами ранее. Использование QR-кодов и биометрии в апреле - июне выросло на 25% по числу транзакций и на 16% по объему платежей относительно начала года, а их сумма выросла на 16%.