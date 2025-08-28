В Поморье к 2030 году в нормативное состояние приведут 1,5 тыс. км дорог

Общий объем финансирования, который на это предусмотрен - около 60 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Не менее 1,5 тыс. км региональных дорог приведут в нормативное состояние в Архангельской области к 2030 году, заявил в послании Архангельскому областному собранию глава региона Александр Цыбульский.

"К 2030 году мы ставим перед собой задачу привести в нормативное состояние не менее 1,5 тыс. километров региональных дорог, а долю качественных трасс опорной сети довести до 90%. Это позволит связать труднодоступные населенные пункты с центрами развития. Общий объем финансирования, который на это предусмотрен - около 60 миллиардов рублей", - сказал губернатор.

За последние пять лет в регионе в нормативное состояние привели более 1,8 тыс. км, в том числе 1,2 тыс. км региональных трасс. Доля качественных дорог выросла с 15% до 33%, в Архангельской агломерации - с 40% до 86%. Отремонтировано 55 мостов. По словам губернатора, тема состояния дорог остается одной из самых актуальных на встречах с жителями.

Губернатор обозначил ключевые объекты дорожного строительства: трассу М-8 "Холмогоры" - Котлас, включая Верхнетоемский участок, дорогу Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож, трассу Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень, дороги Архангельск - Онега и Коноша - Вельск.

Кроме того, Цыбульский обратился к главам муниципальных образований с просьбой синхронизировать планы ремонта улиц и внутрипоселковых дорог с графиком работ на региональных трассах. "Когда дорожная техника уже находится в районе, необходимо максимально эффективно использовать этот ресурс. Только объединение усилий позволит, чтобы каждый вложенный рубль давал максимальный результат, и жители реально чувствовали улучшения", - отметил губернатор.