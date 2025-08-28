В 2026 году расширят перечень медизделий для маркировки

В список намерены внести дыхательную аппаратуру и инкубаторы для новорожденных, филлеры и косметические нити для пластической хирургии и косметологии, пробирки, салфетки

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Минпромторг России планирует расширить перечень маркировки медицинских изделий в 2026 году. В него в том числе войдет дыхательная аппаратура и инкубаторы для новорожденных, сообщила ТАСС в кулуарах форума "Технопром-2025" замглавы министерства Екатерина Приезжева.

"У нас сейчас серьезно расширяется категория медизделий. Очень большая номенклатура по ним. В первую очередь в планах продукция, по которой проводится эксперимент", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что инициатива по расширению перечня исходит не только от Минпромторга и Росздравнадзора, но и от самих российских компаний. "Сама отрасль обращается к нам с этими предложениями, поэтому работа будет продолжаться", - отметила она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, в перечень предлагается внести дыхательную аппаратуру и инкубаторы для новорожденных, филлеры и косметические нити для пластической хирургии и косметологии, пробирки, салфетки, маски, инфузионные системы, шприцы и другое.

