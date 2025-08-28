С 2020 года столичный бизнес 3,5 тыс. раз обратился за различными мерами поддержки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва приглашает инвесторов вкладывать средства в создание и развитие технопарков в области моды. В настоящее время в городе практически нет соответствующей инфраструктуры, сообщила в ходе форума BRICS+ Fashion Summit заместитель руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Арина Авдеева.

"В Москве давно реализуется программа создания технопарковой инфраструктуры, а технопарков по направлению фешен (мода - прим. ТАСС) практически нет. Поэтому мы активно приглашаем инвесторов, которые готовы устроить инфраструктуру, предоставлять ее компаниям по направлениям фешен для локализации", - рассказала Авдеева в ходе сессии "Инновационные крылья для творческого полета. Технологии в индустрии моды и стиля".

По ее словам, город активно помогает предпринимателям в развитии и продвижении бизнеса. Она отметила, что с 2020 года столичный бизнес 3,5 тыс. раз обратился за различными мерами поддержки.

"Разные механизмы [поддержки] абсолютно, но правительство прекрасно понимает задачу, что локализоваться в Москве дороже, чем в других регионах, поэтому бюджетное плечо на этапе оснащения производства всегда предоставляется", - заключила Авдеева.