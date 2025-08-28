МФО обяжут при выдаче онлайн-займа сверять личные данные и счета заемщика

При этом, человек может сам предоставить заверенную справку из Федеральной налоговой службы об открытых им счетах и картах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Микрофинансовые организации (МФО) должны с 1 сентября 2025 года при выдаче онлайн-займа проверять, действительно ли реквизиты для перечисления средств принадлежат заемщику, а не мошеннику. Об этом сообщается на сайте Банка России.

"Теперь МФО будут обязаны сверить имя, отчество (при наличии) и фамилию (или первую букву фамилии) человека, который хочет взять заем, и владельца счета или карты, на которые поступят деньги. Для этого они будут запрашивать в банке информацию о владельце счета или карты", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, человек может сам предоставить заверенную справку из Федеральной налоговой службы об открытых им счетах и картах. Это ускорит получение займа.

Для клиентов, которые уже брали в МФО два займа или более в течение года до даты нового заявления и использовали тот же банковский счет или карту, проверка не требуется.

Если человек не планирует в ближайшее время брать заем, он может установить самозапрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа.