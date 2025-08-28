Варшава потратит на армию $54,5 млрд

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Польши готовы увеличивать бюджетный дефицит ради рекордных военных расходов. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск перед заседанием кабмина, на котором будет принят проект бюджета на 2026 год.

"Мы не сможем защищать польскую границу с низким дефицитом. Мы будем защищать ее с помощью современной армии, на которую потратим 200 млрд злотых ($54,5 млрд - прим. ТАСС). Мы знаем, зачем мы это делаем - война на востоке набирает ход", - утверждал Туск.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах рекордных расходов на оборону в 2026 году - они могут составить около 200 млрд злотых или почти 5% ВВП.