МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) получил казначейский инфраструктурный кредит в размере 300 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений в Нарьян-Маре, написала в своем Telegram-канале врио главы региона Ирина Гехт.

"Сегодня Ненецкий автономный округ получил федеральную поддержку - казначейский инфраструктурный кредит на 300 млн рублей. Заместитель председателя правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин поддержал нашу заявку на финансирование. Средства пойдут на реконструкцию очистных сооружений в Нарьян-Маре", - написала Гехт.

Это позволит улучшить качество водоснабжения, водоотведения и сократить неблагоприятное влияние на окружающую среду.

"Акцентирую внимание: инфраструктурные кредиты выделяются на специальных льготных условиях и позволяют в короткие сроки реализовать важные для региона проекты", - добавила она.

Гехт поручила начать подготовку по разработке проектной документации и оформлению всех необходимых документов.