По итогам 2024 года темпы роста ВВП Соединенных Штатов составили 2,8%

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США повысило оценку темпов роста ВВП страны во втором квартале с 3% до 3,3%. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Согласно второй оценке Бюро экономического анализа США, реальный ВВП во втором квартале 2025 года (апрель, май и июнь) вырос на 3,3% в годовом исчислении", - сказано в документе.

Согласно предварительной оценке, опубликованной в июле, показатель составил 3%.

Как указывается в заявлении, пересмотр показателя в сторону увеличения связан с "сокращением импорта, который учитывается при расчете ВВП, а также с ростом потребительских расходов".

В конце июля Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста ВВП США в текущем году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 1,9%, а в следующем - на 0,3 п.п., до 2%.

По итогам 2024 года темпы роста ВВП США составили 2,8%.