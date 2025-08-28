Показатели увеличились до 6,64 ГВт

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Совокупная установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России за январь - июнь 2025 года составила 6,64 ГВт, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это следует из годового обзора отрасли ВИЭ, подготовленного Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

"По состоянию на 01.07.2025 совокупная установленная мощность ВИЭ-генерации в энергосистеме РФ достигла 6,64 ГВт, из которых 98% расположены на территории 1 и 2 ценовых зон ЕЭС [единой энергетической системы] России", - говорится в отчете.

При этом в обзоре за 2024 год было указано, что установленная мощность ВИЭ достигла 6,18 ГВт. "По состоянию на 01.07.2024 совокупная установленная мощность ВИЭ-генерации в энергосистеме РФ достигла 6,18 ГВт, из которых 97% расположены на территории 1 и 2 ценовых зон ЕЭС России", - следовало из документа.

По данным АРВЭ, за 1,5 года объем нового строительства объектов ВИЭ-генерации составил 575 МВт. В то время как за период с 2023 года по первое полугодие 2024 года этот показатель был на уровне 444 МВт.

Ранее глава АРВЭ Алексей Жихарев сообщил ТАСС, что установленная мощность возобновляемых источников энергии в РФ к 2030 году может составить 14,8 ГВт. К 2035 году показатель достигнет более 17 ГВт. При этом до конца текущего года в эксплуатацию дополнительно введут не менее 400 МВт ВИЭ-объектов.