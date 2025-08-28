За последние годы 136 столичных компаний приняли участие в бизнес-миссиях, которые проходили как в Бразилии, так и в столице с участием бразильских предпринимателей, отметил генеральный директор Московского экспортного центра Виталий Степанов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва готова организовать семинары по выходу на рынок Бразилии. Город намерен обсуждать такую идею в том числе в области моды, сообщил генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ) Виталий Степанов на полях форума BRICS+ Fashion Summit.

"Я вот коллегам с удовольствием готов предложить обратиться [к нам]. На базе Школы экспорта Москвы мы с удовольствием организуем семинары, связанные с выходом на рынок, например, моды, в Бразилии", - рассказал Степанов в ходе сессии, посвященной индустрии моды Бразилии.

Он отметил, что за последние годы 136 столичных компаний приняли участие в бизнес-миссиях, которые проходили как в Бразилии, так и в столице с участием бразильских предпринимателей.

Степанов подчеркнул, что на Москву приходится 26% несырьевого экспорта в Бразилию от всей России.

