В Оренбургской области досрочно открыли новую магистраль

ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев досрочно запустили движение по участку региональной магистрали, который соединяет улицу Степана Разина и Загородное шоссе. Об этом пресс-служба правительства области сообщила в своем Telegram-канале.

"Строительство дороги-дублера улицы Чкалова в Оренбурге началось в 2023 году в рамках государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области". Основные работы завершены с опережением графика: запустить движение по магистрали планировали в начале 2026 года", - говорится в сообщении.

Протяженность четырехполосной дороги составляет почти 6 км. Покрытие выполнено из особо прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, специально разработанного для скоростных магистралей, отметили в сообщении, добавив, что расчетная скорость движения - 60 км в час.

Как проинформировали в пресс-службе, на объекте также обустроены тротуары, пешеходные переходы, освещение и остановочные павильоны для общественного транспорта.

"Открыть движение по одному из крупнейших дорожных объектов последних лет было важно к сентябрю, к началу учебного года. Это значительно разгрузит транспортные потоки на крупных магистралях областного центра - проспекте Гагарина и улице Чкалова. Новая дорога также обеспечит транспортной инфраструктурой динамично развивающиеся новые микрорайоны города", - пояснил Солнцев, чьи слова приводит пресс-служба.