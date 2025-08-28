Шойгу обсудил создание кластера по редкоземельным металлам в Сибири

По итогам проведенного мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева" и Международной компанией акционерное общество "ХАЙЛЭНД ГОЛД"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Сергей Шойгу обсудил на совещании концепцию формирования кластера по редкоземельным металлам в Сибири. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

Как сообщили в пресс-службе, сегодня Шойгу провел заседание временной межведомственной рабочей группы при аппарате Совета безопасности РФ по сопровождению реализации проектов в сфере глубокой переработки сырья в Сибирском федеральном округе.

"В ходе заседания была представлена концепция формирования Проектного офиса и кластера по редкоземельным металлам (РЗМ) в Сибири, его планируется разместить в Красноярском крае. Во время дискуссии было отмечено, что кластер по редкоземельным металлам даст толчок для развития промышленного, логистического и образовательного потенциала Сибири", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что по результатам проведенного мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева" и Международной компанией акционерное общество "ХАЙЛЭНД ГОЛД", а также ОАО "Красцветмет", предусматривающие дальнейшую совместную работу по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов.

"Работу по реализации проектов, связанных с развитием промышленного, логистического, энергетического потенциала Сибири и сборке новых отраслей на основе критических материалов, планируется продолжить", - заключили там.