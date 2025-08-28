Это будет сделано в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 августа. /ТАСС/. Более 68 км дорог на территории Карелии, входящих в федеральную опорную сеть, планируют привести в нормативное состояние в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Работы ведут по поручению главы республики Артура Парфеничкова, сообщили в региональном Минтрансе.

"В перечень автомобильных дорог опорной сети на территории Карелии включены семь автомобильных дорог общего пользования регионального значения протяженностью более 605 км. В 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" по итогам ремонтных работ планируется ввести в эксплуатацию участки региональных автомобильных дорог опорной сети общей протяженностью более 68 км", - сказано в сообщении.

В Минтрансе отметили, что ключевой объект в текущем году - это ремонт региональной автодороги Войница - Вокнаволок - Костомукша. В частности, в Костомукшском округе идут работы по приведению в нормативное состояние двух участков: с 25-го по 54-й км и с 54-го по 82-й км.

На первом участке протяженностью 29 км обеспечена 55% готовность объекта. В настоящее время подрядчик выполняет земляные работы и устройство покрытия дорожной одежды. Полное завершение работ запланировано в этом году.

На втором участке (27,3 км) завершаются подготовительные работы, начался основной этап по устройству нового дорожного покрытия. Техническая готовность объекта составляет 6%. Окончание всех ремонтных работ на данном участке планируется в следующем году.