По данным Минсельхоза, росту производства винодельческой продукции способствует развитие виноградарства, в том числе за счет устойчивого расширения площадей виноградников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Магазины и рестораны в России смогли обеспечить необходимую долю отечественных вин в своем ассортименте. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в ходе совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Ростовской области.

Ранее в Роскачестве сообщали, что объем производства вина в России в 2025 году прогнозируется на 10% выше прошлогоднего (в 2024 году произведено 32,5 млн дал виноградного вина), а к 2027 году, как ожидается, показатель возрастет на 20% благодаря новым виноградникам. При этом качество вина и крупных российских производителей, и небольших крестьянско-фермерских хозяйств остается стабильно высоким.

"С 1 апреля вступил в силу ГОСТ на винные карты. И начиная с января в организациях розничной торговли и со второго квартала в организациях общественного питания мы уже не просто проводим акции, но еще и внимательно следим, а какова же представленность российских вин на полках. По ГОСТу у нас минимальная доля российского вина в винной карте должна составлять 20%. И сегодня мы можем сказать, что в принципе эта цифра достижима. Видим, как организации розничной торговли, так и общественного питания с этим справляются", - сказала Саратцева.

По данным Минсельхоза РФ, росту производства винодельческой продукции способствует развитие виноградарства, в том числе за счет устойчивого расширения площадей виноградников. На сегодняшний день виноградные насаждения в России занимают более 110 тыс. га, из них 86,4 тыс. га находятся в плодоносящем возрасте.

В 2025 году планируется заложить порядка 6 тыс. га новых виноградников. Больше всего - в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Республике Крым, Чеченской Республике.