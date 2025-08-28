Он представлен в масштабе 1:20 в рамках Международного железнодорожного салона "Pro // Движение. Экспо"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ, производитель поездов) представил макет первого российского высокоскоростного поезда, передает корреспондент ТАСС.

Макет высокоскоростного электропоезда представлен в масштабе 1:20 в рамках Международного железнодорожного салона "Pro // Движение. Экспо".

Кроме того, на стенде СТМ представлен макет завода "Уральские локомотивы" после завершения масштабной инвестиционной программы по освоению выпуска высокоскоростных электропоездов. Строительство комплекса по производству поездов ведется в Верхней Пышме на территории завода "Уральские локомотивы". Генеральный подрядчик - компания "Синара-Девелопмент". Планируется возвести пять новых объектов общей площадью 67 тысяч кв. м. В комплекс войдут корпус для формирования компонентов кузова, корпус для проведения пусконаладки электропоездов, испытательный центр тягового привода, конструкторский центр и административный корпус. Также предполагается техническое перевооружение главного производственного корпуса и центрального материального склада. Кроме того, запланировано строительство и переустройство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные пути.

Ранее "Российские железные дороги" (РЖД) подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда 400 км в час, а скорость в эксплуатации - 360 км в час.